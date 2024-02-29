工研院設東南亞辦公室 攜手泰國台商總會助台商轉型

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（中央社記者張建中新竹29日電）工研院今天宣布，在泰國設立東南亞辦公室，並與泰國台商總會簽署合作協議，促進雙方產業合作及人才交流，協助台商深化東南亞市場布局，拓展台灣與東南亞國家的產業合作。

工研院院長劉文雄表示，隨著全球供應鏈重組，台商前進東南亞，配合政府推動新南向政策，成功提升台灣與新南向國家廣泛合作，去年台灣和新南向國家的貿易總額已超過1500億美元。

劉文雄說，工研院成立東南亞辦公室，將以3項策略推動東南亞市場，一是透過科技提升低碳和智慧製造能力，開發新市場；二是引進生物料源結合工研院循環經濟技術，促進永續發展；三是透過數位培訓，協助在地企業充分運用人才，並聚焦淨零排放、智慧製造、智慧醫療、智慧農業等重點領域發展。

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他表示，工研院與泰國台商總會簽署合作協議，希望能夠攜手台商，發揮區域鏈結的成效，透過組織間的合作，促進產業技術創新和人才培養的深度交流。

劉文雄說，工研院東南亞辦公室將成為台商升級轉型的重要推手，也是台灣產業進軍東南亞市場的戰略夥伴；將鏈結國際科研機構，策略合作共建生態系聯盟，促進台灣與東南亞產業合作，鞏固台灣在國際供應鏈中的地位和影響力，並為東南亞地區的經濟發展注入更多能量。（編輯：楊凱翔）1130229