台積電ESG網站改版 降低能耗9%和碳排28%

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（中央社記者張建中新竹29日電）台積電啟動ESG（環境、社會責任、公司治理）網站改版計畫，減少網站運作能耗與數位碳足跡，據統計，新版網站1月上線以來，已降低9%能源消耗、28%碳排放，同時提升身心障礙者的資訊近用。

台積電表示，為減少網路能源消耗，並落實「不遺落任何人」的核心精神，以「永續性」、「包容性」做為這次ESG網站改版計畫的2大主軸，打造更節能與資訊近用的ESG網站。

台積電指出，ESG網站改版計畫是以全球資訊網協會（W3C）制定的「網路永續性指南」、「網頁內容無障礙指南」為標準，針對使用者經驗設計、網站開發、基礎架構、維運策略、可感知、可操作、可理解、穩健性8個面向進行重整設計。

除滿足一般使用者需求，台積電表示，透過導入深淺色模式、顏色對比度、鍵盤輸入與搜尋、螢幕閱讀及文章朗讀器等多元功能，也降低視覺障礙者、認知障礙者使用網站的門檻，人機互動體驗更友善。

台積電指出，將持續關注全球網路發展趨勢與創新應用，擴增外部ESG網站無障礙功能並規劃多語系開發，滿足多元的網路使用族群需求；此外，推出內部「myESG」一站式資訊整合平台，並建立ESG Academy，協助員工掌握國內外永續脈動及各組織ESG相關活動，延伸永續價值影響力。

為協助員工釋放潛能並發揮所長，台積電呼應人才願景，舉辦「多元共融系列活動」，以性別、種族、國籍、身心障礙為主軸，分別推出「女性領導力與創新力論壇」、「多元文化欣賞與體驗」、「身心障礙主題分享」3項活動，總計吸引逾1150人次參與，提升員工多元共融意識及自我實現。

台積電指出，「女性領導力與創新力論壇」活動是邀請內部專家針對職涯經驗、挑戰與機會、女性領導力等議題進行對談。

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「多元文化欣賞與體驗」活動，時值印度排燈節及美國感恩節，由來自不同國家的員工拍攝影片介紹家鄉過節傳統，並擺設攤位分享當地特色飲食、服飾及文化，透過彼此交流體現各國民俗風情。

「身心障礙主題分享」活動安排參與員工戴上眼罩、搭配手杖行走，從中體會視障者的不便，接著邀請台灣視覺希望協會創辦人甘仲維到場，分享如何透過數位工具建立對身心障礙族群更友善的工作環境，並與員工座談交流，藉由經驗分享鼓勵發揮同理心，秉持互相尊重與理解的心態相處，提升共融意識，實踐多元職場價值。（編輯：郭無患）1130229