台電與日商簽MOU 大林電廠2030混氨發電年減9千噸碳

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（中央社記者曾智怡台北29日電）台電今天宣布攜手日本IHI與住友商事簽署「大林電廠燃煤混氨技術合作備忘錄」，日方將協助建構氨氣供應鏈，目標2030年達成混氨5%發電示範，預估每年可減9000噸碳排放量，等同23座台北大安森林公園年吸碳量。

台電今天舉行「大林電廠燃煤混氨技術合作備忘錄」簽署儀式，台電副總經理鄭慶鴻表示，從去年聯合國氣候變遷大會（COP28）各國共識決議，可見加速火力電廠減碳轉型已成國際趨勢，台電亦積極導入國際先進技術，推動碳捕集與既有發電機組結合氫、氨等新能源的混燒發電。

台電說明，因氨氣燃燒不會產生二氧化碳，並可在零下33度低溫液化狀態良好保存，具減碳、高運輸效率及低儲存成本發展優勢，且因燃燒熱值與煤炭相近，可搭配既有高效率燃煤機組運作。

此次技術合作以既有燃煤超超臨界機組推動「混氨示範計畫」，由IHI負責鍋爐設備改造可行性評估與後續機組升級改造及混燒試驗，住友商事則協助規劃建構氨氣供應鏈。

鄭慶鴻接受媒體訪問指出，可行性研究預計明年底完成，後續進入工程細部設計與施工，總計需5、6年，目標2030年達混氨5%發電示範。以一部機組裝置容量80萬瓩、每日混燒1小時計算，屆時可望每年減少9000噸碳排放量，等同23座台北大安森林公園1年的碳吸附量。

供應鏈方面，鄭慶鴻指出，台灣自產氨量不足，未來以直接進口方式居多；現階段先著重在燃燒技術、機組改裝、燃料供應可行性，對於混氨發電成本尚無詳細掌握。

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簽署MOU的住友商事株式會社執行董事北島誠二表示，作為邁向淨零排放的重要能源，住友商事積極推動氨能運用與供應鏈建構，此次合作期導入日本氨能接收、供應經驗，順利推動混燒示範計畫。

針對台電淨零技術試驗進度，鄭慶鴻說明，混氫部分，去年興達電廠3-3號氣渦輪機已完成5%混氫實績，後續將評估增加混燒時間、比例；碳捕集方面，台中電廠減碳示範園區未來每年預計捕捉2000噸碳；混氨部分，林口電廠、大林電廠皆有示範計畫。（編輯：林淑媛）1130229