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台塑新智能開出5大領域職缺 擬招募700名人才

2024/2/29 12:50
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（中央社記者賴言曦台北29日電）台塑企業旗下新能源事業台塑新智能啟動徵才，今年將開出研發、管理、工程、業務、生產等5大領域職缺，預計招募近700名人才。

台塑新智能董事長王瑞瑜透過新聞稿表示，在2050年碳中和目標帶動下，儲能、電動車等新能源發展是目前全球最熱門議題，牽動未來幾十年世界產業趨勢，而台塑新智能扎根新能源產業，已累積多年實力，如今正是衝刺擴張的關鍵時刻。

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台塑新智能總經理劉慧啓指出，台塑新智能旗下的磷酸鋰鐵電芯廠將於今年完工，同時也與學界合作投入固態電池、微藻碳捕捉等新興科技，並規劃電池回收產線，新能源版圖既廣且深，因此就創新研發、經營管理、工程技術、業務拓展、製程生產等方面的人才需求都持續增加中。

台塑新智能今年在台塑企業領軍下，將參加14場校園徵才博覽會，首站3月2日將從國立台灣大學開跑，接著是成功大學、清華大學、陽明交通大學、中央大學、中正大學、中山大學、中興大學、台灣科技大學、台北科技大學、雲林科技大學、虎尾科技大學，以及台塑企業創辦的私立明志科技大學及長庚大學，同時舉辦各校徵才說明會 。（編輯：楊凱翔、翟思嘉）1130229

#王瑞瑜
#台塑新智能
#淨零台灣
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