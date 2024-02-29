中華電攜手高通簽MOU 打造5G綠色網路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信與高通旗下子公司簽署合作備忘錄（MOU），打造節能5G綠色網路，並在台北市北投區進行首次概念性驗證，實現近7%節能效率，未來有望擴大合作。

中華電信今天透過新聞稿宣布與高通旗下子公司Cellwize Wireless Technologies，在西班牙巴塞隆納舉行的全球行動通訊大會（MWC）簽署合作備忘錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華電說明，透過採用高通的RAN自動化平台，合作Edgewise節能（Edgewise Energy Savings）解決方案，可在中華電信行動網路上實施基於AI人工智慧的先進能源效率編排應用程式，提升現有基地台RAN設備的能源效率，同時減少碳排放。

中華電信指出，雙方已初步透過高通Edgewise節能解決方案在台北市北投區進行首次概念性驗證，成為全球第一個在中華電信行動網路上實現近7%節能效率的方案，推算可於一年內實現超過30MWh的節能效率。（編輯：楊凱翔）1130229