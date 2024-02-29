更多編輯台推薦新聞：
麻疹傳染力強 症狀感染途徑、預防與疫苗QA這裡看
生活

麻疹傳染力強 症狀感染途徑、預防與疫苗QA這裡看

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看
生活

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握
運動

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中華電攜手高通簽MOU 打造5G綠色網路

2024/2/29 15:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信與高通旗下子公司簽署合作備忘錄（MOU），打造節能5G綠色網路，並在台北市北投區進行首次概念性驗證，實現近7%節能效率，未來有望擴大合作。

中華電信今天透過新聞稿宣布與高通旗下子公司Cellwize Wireless Technologies，在西班牙巴塞隆納舉行的全球行動通訊大會（MWC）簽署合作備忘錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華電說明，透過採用高通的RAN自動化平台，合作Edgewise節能（Edgewise Energy Savings）解決方案，可在中華電信行動網路上實施基於AI人工智慧的先進能源效率編排應用程式，提升現有基地台RAN設備的能源效率，同時減少碳排放。

中華電信指出，雙方已初步透過高通Edgewise節能解決方案在台北市北投區進行首次概念性驗證，成為全球第一個在中華電信行動網路上實現近7%節能效率的方案，推算可於一年內實現超過30MWh的節能效率。（編輯：楊凱翔）1130229

#中華
#中華電信
#全球行動通訊大會
#高通
#淨零台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.43