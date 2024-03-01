零售餐飲疫後營收亮眼 王美花籲企業提高待遇留人才

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（中央社記者劉千綾台北1日電）去年零售、餐飲業全年營收締造新高紀錄，疫後成績亮眼，經濟部長王美花表示，會持續協助企業淨零轉型、用電設施改善，以及人力等議題，她也呼籲企業與員工分享經濟果實，提升員工待遇以吸引人才，並提升產業競爭力。

2024連鎖暨餐飲零售春酒聯誼餐會今天晚間登場，王美花致詞表示，內需產業走過疫情挑戰，疫後營收表現大爆發，去年全年零售、餐飲營收額雙雙創下歷史新高，零售業營收高達新台幣4兆5760億元，餐飲業營收也衝破兆元大關，締造1兆279億元規模。

主計總處昨天上修2024年經濟成長率至3.43%，為近3年最佳表現，王美花指出，國內外機構預測台灣今年經濟成長率皆達3%以上，預估今年出口表現轉為正成長，將挹注台灣產業成長。

隨著AI科技需求增加，王美花透露，AI晶片、伺服器等相關供應鏈都在台灣，台灣保有產業最核心的量能，未來筆電等產品也將陸續導入AI應用，商機持續成長。

為提升餐飲競爭力，王美花提到，經濟部會繼續與各公協會共同努力，隨著台積電赴美國、熊本設廠，也會帶動餐飲業往外發展， 一起到國際「打群架」、爭取商機。

王美花強調，淨零轉型、用電設施改善補助、人力缺乏等議題備受業界關注，政府會協助解決，她也呼籲現場企業與員工分享經濟成果，讓員工享有更好待遇，不僅能讓服務業吸引人才，也能提升整體產業競爭力。

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中國生產力中心董事長許勝雄致詞表示，今年民間投資、消費力道預料將持續增加，去年餐飲業更晉升為兆元產業，並用珍珠奶茶、小籠包、乾麵等產品征服美國、日本消費市場，繳出豐碩的外銷成績單，也盼各界善用AI科技，改善經營管理能力。

根據經濟部最新出版的「2023商業服務業年鑑」，2023年台灣服務業產值超過13兆元，占GDP比重約61%，從業人口達680萬人，總就業人口近6成。（編輯：張若瑤）1130301