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亞齊蘊含豐富天然氣 可助印尼實現2060零排放目標

2024/3/4 17:14
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（中央社記者李宗憲雅加達4日專電）印尼國營石油公司（Pertamina）旗下負責天然氣的子公司正研究在亞齊省沿海地區開發油氣田以生產天然氣，並藉此實現印尼政府2060年的淨零排放目標。

印尼新聞網站Okezone報導，印尼國營石油公司中負責天然氣的子公司PT Pertamina Gas，將與康萊德亞洲能源（Conrad Asia Energy）合作，共同開發亞齊省（Aceh）沿海的油氣田以生產天然氣。

印尼國營石油公司和國家燃氣公司（PGN）旗下的子公司PT Pertamina Gas成立於2007年，主要關注天然氣下游領域，負責天然氣運輸、交易等業務。

國家燃氣公司策略與業務發展總監羅莎（Rosa Permata Sari）表示，很高興能與康萊德亞洲能源達成協議，以便繼續執行計畫。

她說：「當然還有亞齊省政府的大力支持，隨著政府訂定2060年淨零排放目標，天然氣將發揮重要作用。」

羅莎補充，雙方合作不僅限於天然氣供應，還涉及天然氣管道和液化天然氣基礎設施開發及維護天然氣設施等。

報導指出，亞齊省沿海具有開發天然氣的潛力，但目前仍處於探勘階段。

印尼作為東南亞最大的經濟體之一，已承諾至2060年實現淨零碳排目標，並將其納入國家發展戰略。（編輯：韋樞）1130304

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