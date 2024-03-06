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力士科技專利失效仍發警告函 遭公平會開罰

2024/3/6 19:44
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）公平會今天發布新聞稿指出，力士科技在專利失效期間，仍對競爭同業下游廠商寄發警告函，主張權利，屬於顯失公平行為，影響市場秩序，因此委員會議決議予以處分停止違法行為。

力士公司的專利涉及「MOSFET（Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor，金屬氧化物半導體場效電晶體）」，應用於微處理器等產品。

公平會指出，此案是競爭同業提出檢舉，經調查後發現，力士公司在111年5月23日寄發警告函給檢舉人及其下游客戶，並於拜訪下游客戶時，提及檢舉人可能侵害專利，不過當時力士公司逾期未繳納專利年費，專利權處於失效期間，卻對競爭同業及其下游廠商主張權利，屬於以顯失公平方式從事競爭。

公平會說明，此案沒有處以罰鍰，是因為力士公司市場力較低，對交易市場秩序影響程度輕微，加上力士公司已經重新取得專利，此案決議是就專利權人沒有對自身專利存續合理查證，卻輕率發出警告信函，認為行為需要匡正，因此予以處分

公平會補充，現在力士公司已經取得專利，對外發警告函只要符合程序，就是合法行使權利。（編輯：翟思嘉）1130306

#公平會
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