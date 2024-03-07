中興電2月營收站同期次高 受惠台電計畫GIS開關擴產

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）重電族群陸續公布2月營收，中興電今天下午公布自結2月合併營收新台幣18.6億元，站歷史同期次高，法人指出，中興電持續受惠台電強韌電網計畫，擴充GIS開關設備產能約15%至20%。

中興電2月營收儘管有農曆春節假期工作天數較少因素影響，較1月19.43億元減少4.23%，比去年同期19.82億元下滑6.13%，仍站上同期次高，累計今年前2月中興電自結營收38.04億元，較去年同期37.58億元微增1.21%。

展望第1季營運，本土投顧法人預估，中興電首季業績可站上59億元，較去年第4季微增，拚歷年單季新高。

法人分析，中興電高壓氣體絕緣開關（GIS）開關在台灣市占率達85%，且持續受惠台電強韌電網計畫拉貨，營運動能看佳，能見度看到2026年之後。

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中興電今年持續爭取台電發電廠開關廠新建統包工程設備、離岸風力變電站統包工程、儲能場新建工程設備、以及台電配電變電所屋內化工程設備案件，預估規模新台幣345億元，中興電電力事業群在手訂單規模增加至395億元。

中興電持續擴充GIS開關設備產能，法人表示，嘉義廠擴產預估第1季投產，第2季持續擴建1700坪廠房倉庫，提升產線順暢度和工作效率，預計可提升產能約15%至20%。（編輯：黃國倫）1130307