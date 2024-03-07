財部委外研究碳稅接軌碳費 擬同步研議貨物稅改革

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（中央社記者張璦台北7日電）淨零浪潮來襲，立委關切台灣綠色稅制進展，財政部長莊翠雲今天表示，台灣雖是碳費先行，但財政部一直有在蒐集國際課徵能源稅、碳稅的資料，也進一步委外研究碳稅接軌碳費、併同檢討貨物稅的可行性，研究期間至今年11月。

根據委外報告摘要提到，將聚焦6大面向，首先，將盤點國際碳稅發展趨勢；第2，分析國際油氣類特種消費稅改革趨勢；第3，探究各界碳稅碳費政策偏好及貨物稅制度改革偏好。

第4，探討台灣民眾對環境公共財及環境租稅政策偏好；第5，評估碳稅與碳費政策優劣；第6，研擬貨物稅可能改革方案以提供未來修正貨物稅與規劃碳稅的參考建議。

莊翠雲今天率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理，赴立法院財委會進行業務報告並備質詢，朝野立委關切綠色稅制、財政部對金融營業稅立場，以及娛樂稅、印花稅、貨物稅調整。

國民黨立委林德福質詢時指出，娛樂稅、印花稅、貨物稅是否有調整空間。莊翠雲表示，印花稅是地方政府重要財源，稅收一年超過新台幣100億元，以去年來說是約170億元，地方反對廢止，財政部尊重地方自治與財政自主。

娛樂稅方面，莊翠雲指出，隨經濟發展，娛樂活動有所改變，因此娛樂稅的項目和稅率上限，可以有檢討空間，會持續積極跟地方政府討論；至於具備環境稅性質的貨物稅，她表示，須端視碳費執行情形，未來若要課徵碳稅，會在評估碳稅銜接碳費時，一併研究、檢討貨物稅。

民眾黨立委黃珊珊同樣關心綠色稅制進展，莊翠雲表示，台灣雖是碳費先行，但財政部一直有在蒐集國際間課徵能源稅、碳稅的相關資料，也已委外研究碳稅接軌碳費、併同檢討貨物稅的可行性，研究期間至今年11月，後續才會有更完整的報告。

此外，現行銀行及保險本業銷售額的營業稅適用稅率為5%，其中3%稅收入國庫統收統支，剩餘2%部分，併同其他金融業營業稅款，挹注金融業特別準備金，由於2%撥入準備金專款專用規定將於今年底屆期，金融業希望財政部一併檢討、調降金融營業稅率。

國民黨立委賴士葆質詢時也關注此議題，並指外界對金融業降稅有正反聲浪。

莊翠雲表示，財政部一直密切與金管會討論，也彙整各國的金融業整體稅制，並與台灣稅制比較，未來作法「應該要讓我們的金融業有國際競爭力」。

賴士葆追問，是否會因為是看守內閣就「不做決定」，莊翠雲指出，跨部會一直都在討論；至於政策能否在520內閣改組前明朗，莊翠雲回應，無法確定，且準備金專款專用規定是在今年底前才屆期，會繼續與金管會研商。（編輯：潘羿菁）1130307