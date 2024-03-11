施振榮打造藍色未來船 錫力助攻燃料電池

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北11日電）宏碁創辦人施振榮共同創立的零碳排船公司保利馬，今天宣布與國內燃料電池系統廠錫力科技簽約，共同投入藍色未來船系統升級改造計畫，錫力將全面提供燃料電池與周邊系統客製化開發及技術，並規劃量產船型的系統供應。

保利馬與錫力今天宣布將共同推出以可再生能源分散部署的方式，於海島或偏遠地區現場製氫，通過氫能的高儲存容量且可長期儲能優點，補充蓄電池儲存量不足與成本高昂的劣勢，組成完整的孤島再生能源穩定供電系統。

保利馬公司為施振榮與「藍色經濟」作者鮑利（Gunter Pauli）共同創立，著眼淨零排放是未來產業發展的大趨勢，希望串連整合台灣相關廠商，建立零碳排船產業的新供應鏈。

施振榮年初表示，熱門的AI是已經發生、過去的夢，接下來自己要築新的夢，希望把握淨零排放帶來的產業典範轉移，推動發展藍色未來船，保利馬為施振榮近年專注心力的重點之一。

施振榮今天表示，此次與錫力合作，主要著眼其完整的燃料電池系統自主化開發與製造能力，並具備充足的氫能船舶工程經驗，將帶動台灣船舶產業朝向高值化與差異化的產品方向發展，希望未來進一步帶動相關孤島再生能源與氫能微電網等相關市場的海外部署。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

施振榮透露，保利馬目前正與許多有需求的國家洽談合作計畫，並已陸續簽署合作意向書，未來希望能複製台灣電子業發展的成功經驗，打造保利馬成為「不造船的船公司」，以此新經營模式整合台灣供應鏈資源，目標成為全球新典範轉移成功的開拓者。

保利馬的零碳排船將由錫力提供燃料電池與氫能系統的全面技術支持，結合船舶中心的動力整合與整船設計經驗，預計今年第3季啟動量產版原型船建造工作，目標首艘零碳排船有機會於2025年大阪世博會展出。（編輯：張良知）1130311