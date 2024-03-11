華航長榮航2月營收同期最佳 虎航星宇創單月新高

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（中央社記者江明晏台北11日電）航空四雄受惠農曆春節客運需求暢旺及運能增加，華航、長榮航2月營收刷新同期新高，台灣虎航、星宇航空則創歷史單月新高；華航去年每股賺新台幣1.13元，創近10年次高。

華航2月合併營收162.11億元，刷新歷年同期新高，年增27.94%。其中，客運收入115.26億元，年增62.7%，主因為運能逐步增加，市場需求持續熱絡。

華航指出，在全線增班布局下，2月客運收入旺，其中台灣往返日韓旅客持續成長，東北亞航線為推升客收主力，兩岸航線在春節期間往來旅客人次顯著增加，也挹注整體營收表現，華航持續加密重點航線班次，整體航班運能約恢復至疫前8成，其中東南亞每週提供165班服務。

長榮航空2月合併營收165.6億元，年增28.58%，創下歷年最好的2月表現。客運營收119.2億元，年增率47.94%。

長榮航說明，2月適逢農曆春節，短程線的東北亞與東南亞需求最為強勁，日、韓與東南亞熱門旅遊航點平均載客率皆超過9成；長程線部分，北美航線近85%，歐洲線達9成。春節增飛的青森、北海道包機，以及越南加班機，均挹注2月客運營收。

部分亞洲國家產線於農曆春節期間停工，導致節後貨運需求疲弱，長榮航2月貨運營收29.85億元，然而3月底將再交付1架貨機，規劃用於強化北美貨運航線，鞏固貨運核心收入，以及提供市場包機包艙需求，提升市場競爭力並擴大市占率。

長榮航空今年4月交付1架787-10客機，下半年也將陸續交付3架787-9客機。

台灣虎航今年2月營收15.68億元，較2023年同期增加7.66億元，增幅95.58%，單月營收再創歷史新高，累計前2月營收28.58億元，年增67.68%。

虎航指出，因2月適逢農曆春節，區域國際航班客運市場需求暢旺，今年2月航班數較2023年同期增加66%，平均載客率突破9成，推升單月營收創歷史新高。

星宇航空2月營收28.68億元，續創歷史單月新高，年增率109%。其中，客運營收為26.28億元，月增18%，年增116%。

星宇航空指出，受惠2月春節旺季及228連假，出國旅遊人數及票價皆強勁成長，大幅提升載客率並挹注營收。貨運市場方面，受連續假期影響，艙位需求明顯下滑，2月貨運營收為1.26億元，年增4%，預期3月開始，貨運訂單可穩定回升。

星宇航空逐步放大美國及東南亞運能，拓展旅遊及轉機市場。機隊方面，星宇航空第5架A350已於3月初交機，整體機隊規模達22架機，將籌備下半年開闢北美第3個航點西雅圖，持續布局轉機市場。此外，星宇航空於2月21日與Airbus簽約，預計引進5架A350F貨機及3架A330neo。

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華航先前也公告2023年財報，合併營收1848.17億元創高，年增22.62%，合併營業淨利101.57億元，稅後淨利74.71億元，歸屬母公司淨利68.19億元；每股稅後盈餘（EPS）1.13元，相較2022年每股盈餘0.48元，成長0.65元，創近10年次高。

受惠於後疫情時代，2023年旅運需求呈現大幅成長，華航積極拓展航網，挹注客運寫下破千億表現，全年客運收入為1157.23億元，較2022年大幅成長354.14%；貨運市場需求較2022年降溫，華航整合客貨運航網及開發新航點。華航持續擴充機隊運能，A321neo今年將交機5架，也引進A350租機。（編輯：楊蘭軒）1130311