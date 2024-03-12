智慧城市展3/19登場 陳俊聖：台廠AI應用無所不在

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）第11屆智慧城市展將於3月19日登場，宏碁董事長暨台灣智慧城市產業聯盟會長陳俊聖預告，今年展覽將有3大亮點，台灣除了完整的AI供應鏈享譽全球，此次展覽更將展出各種AI應用，打造無所不在的AI。

為了推動國內物聯網產業發展，台北市電腦公會自2014年起開始舉辦智慧城市展，今年進入第11屆，目前已經是亞洲規模最大的物聯網產業展；另外高雄市政府為了發展智慧城市，2022年加入共同主辦行列。今年第11屆智慧城市展將於台北、高雄2個展區共同登場。

陳俊聖預告，今年展覽將有3大亮點，包括海外訪客將創下歷年展會新高。預計將有超過46個國家、112個城市，超過2000位海外訪客來台，比去年成長16%，甚至超過2019年疫情前的海外訪客紀錄。

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其次，全球持續掀起生成式AI熱潮，台灣除了本來就是全球AI硬體供應鏈的一環，這次展覽也將展出無所不在的AI應用，包括宏碁、鴻海、中華電信、遠傳、台智雲、凌群、神通等大廠，都將端出AI在各種不同領域的應用解決方案。

第3，看好智慧城市展的規模及國際知名度，國發會今年也攜手合作舉辦「2050淨零城市展」，希望傳遞 「淨零碳排其實是一門生意」的觀念，今年展覽將彙整各式各樣的淨零解決方案，除了幫助台灣減排，也能夠幫全世界達到淨零目標。（編輯：楊凱翔）1130312