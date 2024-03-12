美麗信酒店終止興櫃買賣 調整經營策略

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（中央社記者江明晏台北12日電）美麗信酒店今天召開重訊宣布，調整經營策略，董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行案，主因為市場環境出現不小變化，將重新盤點集團資源，再擘畫未來營運方針。

美麗信酒店今天傍晚於櫃買中心召開重大訊息記者會宣布，考量公司未來經營發展規劃、強化整體業務，調整經營策略與提升營運效益，以因應未來長期發展策略，今天經董事會決議通過終止公司興櫃股票櫃檯買賣，以及停止股票公開發行案。

美麗信以2006年開幕的「台北美麗信花園酒店」為營運主體；2013年3月開出第2處據點「新竹美麗信酒店」，但因營運不如預期，於2017年11月底結束營業。

美麗信總經理暨發言人黃安迪表示，公司2011年10月底登錄興櫃交易以來已近13年，市場環境出現不小變化，對此決議終止興櫃交易及撤銷股票公發，重新盤點集團持有資源後，再擘畫未來的營運發展方針。

美麗信說明，將依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，向櫃買中心申請終止興櫃買賣，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜。

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至於實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期，美麗信表示，會依照櫃買中心公告為準，另依公司法規定，將提請股東會通過停止股票公開發行決議後，向金管會證期局申請停止股票公開發行，股東會預計於民國113年6月13日召開。

美麗信近年營運屢見虧損，2023年營收2.37億元，稅後淨利970.4萬元、年減12.8%，每股盈餘0.26元，在損平邊緣；董事會今天並決議擬配息0.3元，超額配發股利。（編輯：翟思嘉）1130312