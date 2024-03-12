智慧城市展 電信三雄秀智慧肌肉

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（中央社記者江明晏台北12日電）「2024智慧城市展」將登場，電信三雄今年參展，大秀智慧解決方案肌肉，中華電率先曝光5G智慧製造，台灣大聚焦車聯網，遠傳展示綠色資通訊實力。

「2024智慧城市展」以及「2050淨零城市展」將於19日至22日登場，中華電信於今天展前記者會展出「5G智慧製造」服務，提前曝光13項參展項目，涵蓋智慧交通、智慧文化、智慧醫療、智慧製造、智慧零售與海外輸出領域的成果。

中華電信展現5G智慧製造能力，使用5G專網，涵蓋工廠大範圍網路支援，並結合機械手臂、AI式光學檢測以及AMR自動搬運機器人，打造自動化分檢系統，減少傳統人工目檢的時間並提升生產效率。

台灣大今天搶先曝光電信業唯一結合科技電信，運用大數據分析，提供一站式充電營運服務的MyCharge，充電速度為市場主流7kW的3倍，加速台灣交通載具電動化普及。

台灣大在「智慧城市展」也將同步展出一站式車聯網解決方案、首個結合5G專網技術應用服務的智慧古蹟，以及展示聲控音箱輕鬆啟動多元家電的智慧家庭等。

台灣大表示，至今於飯店、商辦、賣場等，累積建置逾100支充電樁。

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遠傳電信今天展出與台電合作於澎湖縣望安鄉打造的微電網應用，這項應用獲「智慧城市創新應用獎」。遠傳表示，台灣多數能源仰賴進口，如何透過科技力減少高碳排的「灰電」並增加「綠電」的使用效益與穩定性，是台灣邁向2050淨零碳排的重要課題。

遠傳透過AI選址、混頻休眠技術打造「環保網路」，並積極開發各項綠色資通訊解決方案，包括在「班班有冷氣」專案協助1290所學校、4.2萬間教室導入自主開發的能源管理系統，以及智慧路燈、智慧充電服務、交通號誌不斷電系統、微電網等多元應用，協助企業及政府公部門全力加速能源與淨零轉型。（編輯：林興盟）1130312