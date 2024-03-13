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首頁 / 證券

投信：AI概念股有獲利支撐 不是泡沫

2024/3/13 16:11
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（中央社記者曾仁凱台北13日電）AI狂潮推動美股走高，也引發泡沫化的疑慮，安聯投信分析認為，與2000年網路泡沫不同，近期大漲的AI概念股背後皆有獲利支撐，不是泡沫，只是要長期觀察獲利成長情況。

安聯智慧城市收益基金經理人周如興（Stephen Jue）認為，過去一段時間美股出現分歧走勢，2023年大型股表現相對亮眼，但許多小型股的評價接近20年來最低水準。根據歷史經驗，他看好表現落後的中小型股，今年有機會接棒演出。

他進一步分析，近期經濟放緩主因來自部分產業在高利率環境下面臨壓力，但接下來聯準會（Fed）準備降息，寬鬆的金融環境應有助於需求表現，友善的融資環境也有利於投資成長。

隨市場步入利率轉折、通膨降溫，更為正常化的市場環境，伴隨創新科技、美國大選帶動智慧城市起飛契機與政策商機，許多領域可望在今年看到重新加速成長。其中，他點名企業獲利改善與AI創新，將是今年投資市場最重要的2大亮點。

另外，市場密切關注聯準會的降息腳步，週二美國公布2月消費者物價指數（CPI）年增3.2%，意外回升，反映物價基本趨勢的核心通膨率也高於市場預期，外界解讀聯準會今年上半年可能不會降息。

安聯收益成長基金經理人卡斯（Justin Kass）認為，由於美國經濟數據和就業市場表現優於預期，推測聯準會今年的降息次數，可能從3次降為2次。（編輯：張良知）1130313

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