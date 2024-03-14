AI概念股熄火金融撐盤 台股平盤附近震盪

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（中央社記者江明晏台北14日電）美股多數收黑，台股高檔震盪，盤中指數一度下探19775.5點，跌逾153點，隨後買盤進駐翻紅，與2萬點僅一步之遙；台積電回神助攻，金融、重電股強漲，AI概念股則熄火。

美股主要指數多收黑，費城半導體指數挫跌2.47%；市場靜待將公布的美國2月生產者物價指數（PPI）數據，及下週將登場的聯邦準備理事會（Fed）會議。

台股今天開低震盪，盤中一度下探19775.5點，下跌153點，隨後買盤進駐，指數一度來到19995.51點，與2萬點大關僅一步之遙。

至10時43分左右，台股加權指數上漲14.84點，至19943.35點，電子股震盪翻黑，下跌0.22%，金融股上漲1.3%；代表中小型股票的櫃買指數平盤震盪，漲逾0.17%。

台積電盤中上漲2元，至781元，漲幅0.26%，鴻海下跌0.5元，至120元，跌幅0.41%，聯發科下跌逾1%。

AI概念股今天熄火，代工族群技嘉、廣達走跌，伺服器概念的金像電與台光電疲軟，散熱股奇鋐、雙鴻重挫。

重電族群今天勁揚，華城、士電、大亞等強漲逾5%；光學族群雀躍，玉晶光上漲逾4%，新鉅科漲逾2%。

金融股今天走勢續強，台企銀飆漲停，國票金漲逾7%，國泰金、開發金漲近3%。

高價股漲勢再起，IC設計族群勁揚，股王世芯-KY逼近漲停，力旺漲逾5%，M31也勁揚逾6%。（編輯：張均懋）1130314