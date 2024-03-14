更多編輯台推薦新聞：
美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

台股漲9.41點

2024/3/14 13:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）台北股市今天開低震盪，收盤漲9.41點，為19937.92點，漲幅0.05%，成交金額新台幣4739.65億元。

加權指數開盤為19920.63點，盤中最高19995.51點，最低19775.5點；不含金融股指數17412.7點，跌28.74點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.05%、食品股跌0.15%、塑化股漲0.83%、紡織股漲1.89%、機電股跌0.28%、造紙股漲0.13%、營建股漲0.54%、金融股漲1.86%。

委買張數2328萬3935張，委賣張數1272萬6403張，成交張數872萬1599張。

收盤時上漲418家，下跌512家，持平98家。

成交量前5名個股為群益台灣精選高息、鴻海、開發金、復華台灣科技優息、長榮航。

漲幅前5名個股為世芯-KY、臺企銀、大山、志信、聚亨。

跌幅前5名個股為大聯大、越南控-DR、漢唐、廷鑫、奇鋐。1130314

#台股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
00940掀搶購潮 元大證公告14日起開戶不保證完成申購
172.30.142.207