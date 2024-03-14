台股漲9.41點
2024/3/14 13:50
（中央社台北14日電）台北股市今天開低震盪，收盤漲9.41點，為19937.92點，漲幅0.05%，成交金額新台幣4739.65億元。
加權指數開盤為19920.63點，盤中最高19995.51點，最低19775.5點；不含金融股指數17412.7點，跌28.74點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.05%、食品股跌0.15%、塑化股漲0.83%、紡織股漲1.89%、機電股跌0.28%、造紙股漲0.13%、營建股漲0.54%、金融股漲1.86%。
委買張數2328萬3935張，委賣張數1272萬6403張，成交張數872萬1599張。
收盤時上漲418家，下跌512家，持平98家。
成交量前5名個股為群益台灣精選高息、鴻海、開發金、復華台灣科技優息、長榮航。
漲幅前5名個股為世芯-KY、臺企銀、大山、志信、聚亨。
跌幅前5名個股為大聯大、越南控-DR、漢唐、廷鑫、奇鋐。1130314
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