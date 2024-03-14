台積電尾盤回神 台股收19937.92點再創新高

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（中央社記者江明晏台北14日電）台股今天多空交戰，盤中指數一度逼近2萬點大關，但隨後權值股熄火，AI概念股跌勢重，指數盤下震盪游走，尾盤台積電神龍擺尾、股王世芯-KY漲停，激勵台股翻紅，終場小漲9.41點，收在19937.92點，再寫收盤新紀錄。



市場靜待將公布的美國2月生產者物價指數（PPI）數據，及下週將登場的聯邦準備理事會（Fed）會議，美股主要指數今天多收黑。



台股今天開低震盪，盤中一度下探19775.5點，下跌逾153點，但隨後買盤進駐，指數一度來到19995.51點，與2萬點大關僅一步之遙，指數上下震盪約220點。



台股終場指數收在19937.92點，上漲9.41點，漲幅0.05%，成交值至新台幣4739.65億元，守住5日線。代表中小型股的櫃買OTC指數收黑，下跌0.5%，跌破月線；電子股下跌0.35%、金融股大漲1.86%。



觀察盤面焦點，台積電尾盤拉抬，終場漲5元，收784元，漲幅0.64%，鴻海小漲0.5元，漲幅0.41%，股王世芯-KY跌深反彈，終場亮燈漲停。



AI概念股今天拉回，聯發科終場跌逾5%，散熱族群首當其衝，奇鋐跌停作收，雙鴻下跌逾2%；技嘉、緯穎、緯創、台光電、廣達等均收黑。



重電族群走勢搶眼，華城漲停作收，士電勁揚4.5%。金融股撐盤，台企銀漲停作收，華南金、國泰金、元大金、國票金等指標股漲勢搶眼。



法人分析，台股近期在2萬點大關來回震盪，顯示投資市場多空看法交戰，一方面憂心股價水位已高，漲多是最大利空，一方面則認為最近多檔ETF募集情況超乎預期，看好龐大資金將進場續拉抬，心態偏多，因此台股出現高檔震盪走勢。（編輯：潘羿菁）1130314