歐盟CBAM試行 曾文生：台廠申報家數全球第5

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（中央社記者劉千綾台北18日電）歐盟CBAM去年底試行，經濟部次長曾文生表示，台灣申報家數在全球名列前5名，顯示國內企業對碳定價非常敏感。此外，為使企業有效揭露碳排資料，政府也建構公版的填報模式，協助供應鏈廠商蒐集碳排，與國際標準接軌。

ESG永續台灣第4屆國際高峰會今天舉行，曾文生以「持續淨零：協助產業持續淨零發展引擎」為題專題演講。他指出，對台灣產業來說，最具國際化的考試就是歐盟碳邊境調整機制（CBAM），鋼鐵、扣件及鋁製品產業將受影響。

經濟部數據顯示，出口至歐盟企業有2015家，其中製造業有808家、占4成，非製造業有1207家、占6成。

歐盟CBAM去年底啟動過渡期，廠商須申報進口產品的碳含量。曾文生表示，台灣CBAM申報家數在全球名列前5名，與中國、美國及英國相比，台灣產業規模和出口至歐盟的家數和品項並不多，顯示台灣以對外貿易導向，國內企業對碳定價非常敏感。

為協助企業更有效揭露碳排資料，曾文生指出，企業向供應鏈廠商蒐集碳排資料，或是供應鏈廠商面對不同企業要求，面臨規格參差挑戰，因此也協助建立公版的填報模式，不斷與國際校正、接軌，讓企業更有效填報資料，也有助於政策制定。

曾文生表示，經濟部也推動紡織、石化和電子產業「以大帶小」，將中心廠的減碳經驗擴散至供應鏈，包含製程能源使用優化、溫室氣體排放減量等。

他指出，台灣全年碳排約2.7億噸，其中將近一半的碳排來自電力；若企業能少用1度電，平均碳排就會下降，提高能源效率非常重要，包含廠商設備能效提升、產業與民生使用行為的調整與改變。

綠能發展方面，曾文生表示，政府極大化滿足綠電需求，包含推動綠電信保機制（CPPA），並協助綠電匹配、彈性分配等。（編輯：郭無患）1130318