碳交所：碳有價進行式 3/21舉辦全球碳市場論壇

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（中央社記者羅元駿台北18日電）響應台灣2050淨零排放目標，碳交所將於3月21日主辦「全球碳市場論壇」，碳交所總經理田建中今天表示，碳有價時代企業都無法避免減排，未來商業競爭將不是價格戰，而是排碳量多寡。

田建中今天出席「ESG永續台灣第4屆國際高峰會」，指出目前是碳有價進行式，台灣企業躲不開全球供應鏈減碳趨勢，並強調四大轉型策略、兩大治理基礎，持續往淨零轉型邁進。

田建中說明，企業進行碳管理的重要，必須先落實內部管理、檢視查核、減量管理後，最後才會達到碳中和或淨零排放。田建中進一步指出，航運業未來會是碳中和重要的產業，當企業生產的產品運出的最後一哩路，未來勢必會挑選低碳運輸，達成整體減排的目標。

田建中指出，未來的商業競爭將不會是價格，而是排碳量，並舉1台筆電平均碳排約在200至300公斤，若廠商採用可回收、低碳材質製造，雖然報價可能較高，但總碳排低，供應鏈接受度高將是不可避免的商業趨勢。

至於國內外的減量額度交易，田建中說明，氣候變遷因應法第25與27條的相關細則，要待環境部公告後施行，而碳交所將持續推廣碳諮詢與碳教育。

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碳交所響應2050淨零排放目標，將參加國發會今年舉辦的2050淨零城市展，並在3月21日主辦「全球碳市場論壇」，與德國排放署（DEHSt）、日本東京證券交易所碳信用市場、新加坡氣候影響力交易所（CIX）等國際碳市場代表，共同探討碳交易法規、發展現況與未來展望。

國發會與台北市電腦公會將於3月19日至3月22日在台北南港展覽館2館舉辦「2050淨零城市展」，碳交所積極配合政策，邀請國際代表參加論壇，透過連結國內外城市經驗，分享數位轉型與淨零科技的解決方案，促進台灣實現淨零目標。（編輯：張均懋）1130318