台塑六輕用AI拚減碳 目標年效益上看300億元

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（中央社記者賴言曦雲林20日電）台塑企業積極耕耘ESG，除了在雲林麥寮六輕園區建立空氣品質、水資源管理制度，全企業透過AI協助減碳，2023年已透過AI完成1225件改善案，投資額新台幣22.84億元，年效益61.96億元，未來目標為年效益200億元到300億元。

台塑企業1991年在雲林縣麥寮鄉設立台灣第6座輕油裂解廠，簡稱「六輕」，為台灣第1座民營輕油裂解廠，目前包含工業港、發電廠總投資額約9278億元，共興建56座工廠，已全部完工投產。

為達到環境保護目標並推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理），台塑將六輕打造成生態化園區，在空氣品質管理部分，透過掌握園區周圍40公里內的空氣品質變化，落實源頭管控，另在園區內設立8層監測網，成立環境監測中心，24小時監測數據變化，當數值超過預設值時，值班人員便會啟動追查及要求改善。

水資源管理方面，台塑表示，由於六輕園區用水是由集集攔河堰攔取濁水溪分配供應，不過攔河堰年攔水量約19億噸，當中僅5.4%為工業用水，92.7%供應農業用水，為增添水資源利用效能，台塑啟動節約用水、廢水、雨水貯留利用再生等措施 。

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節約用水部分，台塑2007年到2022年間，整體單位產品用水量至少降低24%；廢水再生部分，以2022年用水情形計算，麥寮園區每滴水可使用12.9次，每年節水成效相當於22座寶山水庫水量；雨水貯留則成功收集共587萬噸雨水，占園區總用水量7.3%。

人工智慧（AI）運用方面，台塑表示，為推動製程智能化成效，截至2023年12月底，全企業AI改善專案已立案1970件，預計投入34.68億元，年效益預估85.8億元，其中有1225件已完成，實際投入22.84億元，年效益61.96億元，未來目標為年效益200億元到300億元。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130320