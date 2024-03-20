采威啟用台中營運總部 雲端服務業績占比看增

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（中央社記者吳家豪台北20日電）雲端服務軟體暨平台開發商采威國際2019年購入台中水湳特區土地並自建營運總部，總投資約新台幣6億元，今天營運總部正式啟用，未來將持續提升雲端應用服務業績占比。

采威發布新聞稿說明，台中營運總部建造歷時3.5年，購地300坪自建地下3樓至地上6樓，總營建面積1600坪，全棟採用綠建材、節能低碳設備，已取得智慧建築候選證書。

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采威營運總部2樓設有國際創新服務中心，提供國際雲端及新創業者落地服務台灣市場，並協助進行商業對接。采威已投資或具潛力的新創業者與獨立軟體開發商也可進駐，透過采威現有客群推廣雲端服務。

采威表示，希望透過旗下IScloud360一站式雲端智慧平台提供的服務，深化與主要客戶及更多潛在客戶的合作關係，提升單一客戶續約率與平均合約價值，預期雲端應用服務的業績比重將自今年前2月的37.42%進一步提升，挹注整體營收與獲利。（編輯：林興盟）1130320