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RMT集團加碼再生醫療 台灣博醫能攜手工研院

2024/3/21 10:51（3/21 11:16 更新）
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國際生技投資集團RMT（博醫能生技）旗下台灣博醫能生技宣布，取得工研院（ITRI）幹細胞治療技術授權，日前於東京舉行簽約儀式。（RMT集團提供）中央社記者何秀玲傳真 113年3月21日
國際生技投資集團RMT（博醫能生技）旗下台灣博醫能生技宣布，取得工研院（ITRI）幹細胞治療技術授權，日前於東京舉行簽約儀式。（RMT集團提供）中央社記者何秀玲傳真 113年3月21日
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（中央社記者何秀玲台北21日電）新加坡生技投資集團RMT（博醫能生技）旗下台灣博醫能生技宣布，取得工研院幹細胞治療技術授權，讓RMT從再生醫療擴大至照護治療，日前於東京舉行簽約儀式，並宣布成立日本分公司籌備處。

RMT集團表示，台灣博醫能生技本次獲工研院「異體間質幹細胞治療糖尿病足潰瘍傷口修復產品」臨床授權，屬於RMT投資的第一站，合作目標是要將研發成果運用於糖尿病足部傷口潰瘍的照護，博醫能也將與工研院展開合作，投入臨床實驗領域發展。

工研院生醫與醫材研究所長莊曜宇表示，希望透過博醫能接手持續進行後臨床試驗及推動產品商業化，鎖定全球糖尿病患者提供足潰瘍的解決方案。

RMT集團為為日本最大臍帶血幹細胞上市公司StemCell Institute第七大股東，在日本、美國、東南亞有多項醫院及產學研合作項目，這次宣布成立日本分公司籌備處，並將大舉投資並慎選台灣研發技術，落實臨床實驗帶往全球。

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RMT集團總裁石原智博透過新聞稿表示，選在東京簽約，除了因自己有一半日本血統外，工研院去年在東京舉辦50週年院慶，對兩方都是具意義的地方，而工研院是台灣的驕傲，希望兩方能開啟合作的第一步。

RMT集團表示，因集團擁有在全球及美日通路優勢，本次成立日本分公司，以掌握市場，除了有幾項臨床實驗外，更擴大再生醫療產業的合作投資與上下垂直整合。（編輯：張良知）1130321

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