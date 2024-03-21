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交流資服數位票券系統導入高球場 拚下半年轉盈

2024/3/21 17:46
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（中央社記者吳家豪台北21日電）興櫃第三方支付業者交流資服拓展業務版圖，今天宣布已與再興高爾夫俱樂部合作，導入交流資服ACpay數位票券系統，有助提升現金流收入，將力拚下半年轉虧為盈。

交流資服發布新聞稿指出，透過ACpay電子票券系統，交流資服每月能協助自動生成票券、自動寄送給企業會員，為再興減少大量的人力作業。再興可以更容易管理會員卡，提升內部作業效率，掌握企業會員的使用習慣與使用時間。

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交流資服今年前2月累計營收約新台幣2037萬元、年增10.01%，主要受惠於旗下第三方支付ACpay、電商服務iCarry等2大業務放大營運規模。在第三方支付ACpay方面，已有再興高爾夫球場、台灣氣墊鞋連鎖通路品牌、智慧化無人商店金流整合商等客戶，導入客製化金流解決方案。

交流資服表示，透過客製化金流解決方案的建置，以及後續每筆交易金額和每筆數位票券投放交流資服皆可獲取開辦申請費與一定比例手續費，將帶來穩定的現金流收入，有機會於今年下半年達成轉虧轉盈目標。（編輯：黃國倫）1130321

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