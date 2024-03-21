德聯邦環境署：2026年nEHS碳排價 擬每噸最高65歐元

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（中央社記者羅元駿台北21日電）碳交所今天舉辦全球碳市場論壇，邀請各國分享碳交易經驗，其中德國聯邦環境署第5處長蘭德葛瑞伯今天指出，為引導降低總排放上限，針對國家排放交易體系（nEHS）碳排價將逐步調高，2021年每噸25歐元起，預計2026年調高到55至65歐元間。

另外，新加坡與日本也啟動碳權交易，新加坡首次競價拍賣不僅超額認購，最後也結算出每噸27.8美元。

2050淨零城市展的第3天，碳交所今天舉辦全球碳市場論壇，總經理田建中與德國聯邦環境署第5處（氣候保護、能源和排放交易管理局）處長蘭德葛瑞伯（Jurgen Landgrebe）、東京證交所碳信用市場整備室課長川久保佐記（Saki Kawakubo）、新加坡氣候影響力交易所（CIX）市場總監吳佳佳等人共同分享。

蘭德葛瑞伯指出，目前歐盟排放交易體系（EU ETS）成員共有30個國家，27個歐盟國家和挪威、冰島與列支敦斯登，涵蓋歐盟約40%的溫室氣體排放；德國國內則在2021年推出nEHS，補足運輸、建築、廢棄物等產業缺口。

蘭德葛瑞伯進一步說明，nEHS同樣遵循總量控制與交易（Cap and Trade）原則，藉由政策不斷降低總排放上限，對減排和氣候行動措施，施以經濟刺激。

蘭德葛瑞伯表示，nEHS的每噸碳排價採固定費率，從2021年的25歐元起逐年調升，預計2026年將落在55至65歐元。

歐盟執行委員會（European Commission）也將在2027年上路EU ETS2，共同朝向在2030年前將溫室氣體淨排放量減少55%的集體目標，即與基準年1990年相比減少55%。

日本碳市場腳步則與台灣相當，川久保佐記指出，去年10月由東京證交所正式成立經營第1個自願碳交易機制，並開放企業交易政府認證的碳權（J-Credit），截至最新統計日本共有265家公司參與碳交易市場。川久保佐記補充，認證J-Credit方式主要以節省能源、使用再生能源為大宗，而農業、廢棄物、森林碳匯則比例較少。

川久保佐記指出，目前日本平均每年溫室氣體總排放量約11億噸，但日本碳市場規模有限，未來會新增更多碳權商品，更積極拓展碳市場。

新加坡則為亞洲相對成熟的碳市場交易，吳佳佳表示，新加坡碳市場目前有3個平台，分別是計畫市場（CIX Marketplace）、競標拍賣（auction）和交易所（exchange）。

吳佳佳介紹碳權的競標拍賣，來自紅樹林的「藍碳」計畫碳權，2022年11月第1次拍賣25萬噸，卻吸引30萬噸的超額投標，結算價每噸27.8美元；吳佳佳補充，碳權競標模式類似團購，且競標具有價格發現功能，讓買家享有公平價格。

吳佳佳指出，新加坡CIX是巴黎協定第6條 （Article 6）的主要碳權交易所，CIX探討訂定基準價格、舉行競標活動並擴展更多符合巴黎協定第6條的「A6碳權」，並期許新加坡能成為碳服務中心與交易樞紐。

田建中表示，這次論壇與國際其他碳市場代表互動，有助於共同達成全球淨零目標，而台灣設定的2050淨零碳排路徑，台灣碳交所今年也會陸續上架國內碳權、新增國際碳權並持續教育推廣。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1130321