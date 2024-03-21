環球卡4/1終止服務 中華電：代辦業務依公告為準

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（中央社記者江明晏台北21日電）中華電信代辦的中國移動環球卡將於4月1日終止服務，引發兩岸往返人士哀嚎；合作方Sim2Travel公告指出，因詐騙盛行，中國移動配合國家政策，將關閉環球卡服務。

中華電信指出，此為代辦業務，一切以該公司公告為主。

中國移動環球卡是由Sim2Travel在台提供銷售，但由於Sim2Travel在台灣沒有門市，所以和中華電信合作，由中華電提供Sim2Travel環球卡代辦服務。

環球卡可讓用戶在現有門號上增加中國大陸、香港等固定門號，等於一卡多號，並直接利用中華電信門號接聽當地電話，成為不少往返兩岸人士的選擇，也有人透過環球卡門號綁定中國大陸銀行帳戶。

但Sim2Travel於19日公告宣布，因近年來詐騙案件盛行，中國對於通信監管及資安管理日趨緊縮，為加強通信安全保障，中國移動配合其國家政策及上級單位要求，將於2024年4月1日（含）起關閉環球卡服務的中國門號及所有通信功能，並回收所有門號，導致環球卡服務的國外門號無法繼續提供服務，環球卡服務將於2024年4月1日（含）起終止，同時停止收費。

PTT、Mobile01等網路論壇自19日起均有相關討論，不少往返兩岸的人士相當錯愕，有網友認為門號事小，但銀行帳戶改手機號沒那麼容易，可能得飛一趟臨櫃辦理；更有網友抱怨「說關就關，只給10天的緩衝。」

也有網友指出，台灣、香港、中國一卡兩號服務被詐騙「搞到掛」，現在處理狀況等於「完全被放生」，必須盡快處理，畢竟門號不見在中國非常麻煩。

事實上，Sim2Travel同天也公告，類似功能的三通卡自4月1日起停止所有服務，理由也同樣是中國移動配合國家政策及上級單位要求，加強通信安全保障，將關閉Sim2Travel中國門號及所有通信功能，並回收所有門號。

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而2月時，Sim2Travel也宣布，中國移動已暫停環球卡香港及中國固定門號的新申辦業務；環球卡服務會停止，已有跡可循。

業界人士指出，環球卡為兩岸往人士使用通訊產品，中華電類似代理銷售的概念，原廠暫停銷售後，代理商也只能下架產品，對國內電信用戶而言，在當地還是能透過漫遊上網或通訊，但價格收費方式當然不同，或是也可申辦當地預付卡門號因應。（編輯：黃國倫）1130321