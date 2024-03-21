台股電金傳產齊揚大漲377點 衝20161點創新高
2024/3/21 11:03（3/21 11:15 更新）
（中央社記者張建中台北21日電）台股開高走高，盤中指數大漲377點，達20161.53點，創新高。電子、金融及傳統產業股同步走高。
至10時41分，台股加權指數上漲362.4點，達20146.85點，成交值新台幣2686億元。
台積電股價表現強勁，盤中達783元，上揚25元，市值重登20兆元之上，達20.3兆元，並貢獻大盤約203點。
股王世芯-KY、鴻海、台達電及廣達等權值股也紛紛走高，電子類股指數大漲逾2%，為多頭指標。
傳產股普遍走高，機電類股表現最強，類股指數勁揚逾3%，水泥、塑膠、電纜、鋼鐵和營建類股指數同步上漲逾1%。金融股也有不錯表現，類股指數上揚逾1%。（編輯：張均懋）1130321
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