永續債流通餘額破5000億 以綠債為大宗

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（中央社記者羅元駿台北23日電）永續債券市場已成台灣企業邁向永續的重要籌資管道，根據櫃買中心統計，目前永續發展債券流通在外發行檔數已達175檔，發行餘額到新台幣5152億元，顯示企業及資本市場對綠色議題的重視。

櫃買中心「綠色證券資訊平台」於2月29日上線，是國內第1個彙整國內外重要綠色相關標章的平台。根據統計，從2017年起永續發展債券金額連年創新高，至今發行餘額已達5152億元，單看1月至3月23日統計，共發行11檔，募集金額為新台幣327億元。

永續發展債券可分為4大類，包括綠色債券、國內可持續發展債券、社會責任債券、國內可持續發展連結債券。

綠色債券占永續發展債券最大宗，櫃買中心接受中央社電訪時表示，在淨零轉型趨勢下，台灣大部分製造業有綠色建築、綠色投資計畫等需求，而綠色債券為實質改善環境之效益的項目。再來是可持續發展債券，定義為同時用於綠色投資計畫及社會效益投資計畫，兼具兩者特性，也受發行公司青睞，目前債券流通數為第2多。

至於不限制資金用途的可持續發展連結債券（SLB），櫃買中心表示，發行人須依照要點，設定KPI和永續目標，最主要目的是希望連結「溫室氣體減排」目標，並補充債券發行人條件必須完成碳盤查，設定短中長期減碳目標，將永續發展納入經營策略與商業模式中，並期許SLB成為淨零轉型的重要工具。

各界關心如何預防永續債的漂綠問題，櫃買中心表示，債券發行人每年公告資金運用情形並出具報告，並在計畫最後由會計師出具獨立確信報告。根據「永續發展債作業要點」，評估機構必須具備相關經驗，並能確信募資計畫金流或相關發票。

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櫃買中心進一步說明，發行人的永續發展債券報告若有虛偽或隱匿的事情，會撤銷或廢止發永續債的資格；評估機構則會處撤銷或廢止的評估資格，並1年內拒絕接受機構出具的評估報告。

至於永續發展債券的投資機構，多半是金融機構如券商、銀行、壽險公司，櫃買中心指出，公司治理評鑑或投資計畫讓金融機構投資熱絡，至於其他債券專業投資人，則可能考量永續債的流動性，或其他理財性的債券投資，而投資永續債者較少。（編輯：潘羿菁）1130323