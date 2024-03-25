電子五哥拚淨零 專家：開發液冷散熱、電源管理服務

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（中央社記者吳家豪台北25日電）因應全球淨零趨勢，代工業者從營運著手減碳，也看好綠能新商機。分析師觀察，台灣「電子五哥」2大路徑發展綠能新事業，既有事業延伸技術創新，投入開發液冷散熱技術，也從新興綠能商機衍生新事業，發展碳管理、能源及充電管理等服務。

蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）24日出席中國發展高層論壇，重申2030年前達成蘋果所有產品碳中和的目標。他表示，如果沒有供應商的配合，蘋果無法達到碳中和，許多供應商也主動提出創新方法。

台灣代工業者需要同時應對國際品牌客戶與零組件供應商，猶如「夾心餅乾」，為了保住訂單，不得不加速減碳腳步。

DIGITIMES分析師余佩儒今天透過新聞稿指出，由蘋果、戴爾（Dell）等品牌業者驅動的再生料使用需求，牽動台灣電子代工業者對消費後再生塑膠（PCR）、電子產品回收的重視，帶來新興綠能商機。

面對淨零發展趨勢，余佩儒觀察，電子五哥包括廣達、緯創、和碩、仁寶、英業達，從2大路徑發展綠能新事業。路徑一從既有事業延伸技術創新，例如廣達旗下雲達、緯創旗下緯穎、英業達伺服器事業皆投入開發液冷散熱技術。

在路徑二，新興綠能商機衍生新事業，緯創從循環經濟切入衍生綠資源事業，而仁寶切入ESG（環境保護、社會責任、公司治理）碳管理、能源及充電管理等SaaS（軟體即服務），和碩董事長童子賢則看好新型核電與核融合為未來新興能源。

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余佩儒說，電子五哥在營運端溫室氣體排放量以範疇二（指組織外購電力的間接排放）為主，減碳行動致力於提高電力系統再生能源使用比例。另一方面，電子五哥持續著手在廠務和製程上的節能，然而這部分的減碳效果有限。

此外，余佩儒觀察，電子五哥也進入價值鏈範疇三（包含公司價值鏈中，上游和下游發生的組織活動產生的碳排）溫室氣體排放量減碳，推動供應鏈減碳。然而，電子五哥對內部碳定價（ICP）的研究仍在初期階段，或甚至尚未在永續報告書提及。（編輯：黃國倫）1130325