央行升息半碼後 永豐金黃蔭基：利率將按兵不動

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（中央社記者羅元駿台北25日電）今天永豐金舉行2023年第4季法人說明會，首席經濟學家黃蔭基表示，央行重啟升息循環機會不大，貨幣政策轉變為「5313」，即升息5次、暫停3次、又升1次，並認為3月升息半碼後，6月升息機會不高。

永豐金今天舉行2023年第4季法人說明會，公布去年營運成績單。2023年全年稅後淨利達新台幣197.6億元，年增23.8%，每股盈餘1.62元，股東權益報酬率（ROE）11.55%。

3月21日台灣央行升息半碼（0.125個百分點），各界關心央行是否重啟升息循環，黃蔭基指出3個角度。第1，升息是否能有效抑制通膨效果，指出物價和房價具有僵固性，透過升息來抑制通膨預期，並不會那麼快消失。

第2，黃蔭基認為台灣央行重啟升息循環機會不大，央行利率政策從目前的「5403」（升息5次、暫停4次、未來3季不變），轉為「5313」（升息5次、暫停3次、又升1次），今年3月升息半碼後，6月升息機會不高。

黃蔭基進一步分析，台灣消費者物價指數（CPI）年增率從2022年的2.95%、2023年下降至2.50%，再到央行今年預測的2.16%，雖然數據逐步下滑，但近期元大台灣價值高息（00940）之亂，民眾解定存搶申購，黃蔭基認為是央行要緩解熱潮，才會突然轉向。

第3，電價調漲帶來的通膨預期，房貸族利息支出變多、中小企業的成本增加，政府及金融機構能如協助紓困，或是透過補貼緩解負擔，都是目前要思考的。

展望今年台美雙率動向，黃蔭基表示，預估台灣央行今年不會再升息，維持利率按兵不動；美國聯準會（Fed）則分別在今年6月、9月、12月各降息1碼，短期美元利率維持高檔，美元指數續強。（編輯：楊凱翔）1130325