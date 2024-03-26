財部釋近百公頃國有地「種碳權」 4月首度招商

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（中央社記者張璦台北26日電）森林碳匯來源添新兵，財政部委託中興大學於4月公開標租宜蘭、台東2處合計近百公頃土地，將由得標廠商造林、申請查驗後取得碳權，自行抵減或交易，中央政府將獲得其中10%碳權。同時，財政部也正研議國有地造林自行招標的可行性。

財政部國有財產署身為「全台最大地主」，與長期深耕自然碳匯領域的國立中興大學，合作活化國有地，已優先盤點出位於宜蘭縣三星鄉、面積近20公頃，以及台東縣池上鄉約72公頃大的國有地，「試水溫」辦理公開招商，供企業造林。

財政部官員表示，目前待評選委員會確認招商文件等，中興大學預計於4月上旬、清明節連假後，對外辦理公開招商。

實務運作上，未來得標企業支付土地租金、權利金給國產署，造林產生碳匯，透過自願減量專案（過去稱為碳抵換機制）可申請碳權（減量額度），據規劃，其中10%將回饋給「地主」中央政府，另90%歸屬企業。

中興大學則可協助國產署管理土地，透過專業技術協助計算不同樹種吸碳能力，追蹤後續林木生長情況等。

國產署官員也說明，這次盤點出的宜蘭土地早期是砂石場，台東縣土地則曾是台鐵的舊機廠，現在皆是低度利用，且土質較差、難以種植農作；以台東縣土地來說，雖曾有業者洽詢能否設置太陽光電版，但考量當地整體發展是以農業為主，因此最終選列為標租新制的示範場域，將在土壤改良後「種碳權」。

至於財政部未來是否有意自行招標，官員指出，目前正在研議可行性，由於國有地造林標租涉及法令修正、林業專業、減量額度如何換算等，相當複雜，將持續與環境部溝通，完備機制後，才有可能自行招標，希望今年在招標文件、承租人契約草案方面，能取得進展。（編輯：楊凱翔）1130326