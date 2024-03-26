全盈支付與企業組聯盟 綠色消費累積減碳紀錄換獎勵

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（中央社記者何秀玲台北26日電）碳有價時代來臨，全家旗下全盈支付今天宣布攜手萬事達卡、屈臣氏等13家企業組「低碳支付生態聯盟」，員工使用全盈+PAY，在指定通路參與低碳行動或綠色消費，可累積為「減碳紀錄」，並可兌換綠色產品等多項獎勵，預計今年第4季開放社會大眾使用。

全盈支付總經理劉美玲表示，首波先由合作企業員工試行，今年第4季將開放社會大眾使用，未來3年內希望號召累計100家合作企業加入，全盈也可協助企業進行綠色轉型。

全盈支付首波攜手13家企業，包括元大銀行、台新創投、玉山銀行、全家便利商店、提供全台飲水機資訊的奉茶行動、藥妝通路屈臣氏、明基佳世達集團旗下益欣資訊、循環包裝品牌配客嘉、提供E-Bike的微程式、萬事達卡、精誠資訊、綠色髮膚保養品公司歐萊德及科技資訊業樺晟集團，宣示共同響應2050年淨零碳排的永續願景。

全盈支付董事長薛東都表示，全盈支付本次組建「低碳支付生態聯盟」，希望藉全盈支付首創「減碳贏家」服務，讓企業方便號召員工加入，培養低碳消費習慣。

劉美玲表示，全盈支付「減碳贏家」有四大特色，包括可量化、多場景、員工參與、低碳循環。其中可量化部分，舉例來說，能具體量化用戶減碳成果，比如在全家購買鮮食過期前7小時提供折扣的「友善食光」可存入減碳紀錄150克，或借用循環杯購買全家的咖啡或茶飲，可存入減碳紀錄100克。

多場景是提供多元消費場景，比如使用玉山悠遊聯名卡搭乘大眾運輸工具也可累積減碳紀錄；員工參與方面，減碳贏家第一階段為企業邀請制形式，希望鼓勵員工共同響應。

低碳循環方面，劉美玲說，員工獲得一定的減碳紀錄，可兌換聯盟成員所提供具碳足跡標籤認證的永續產品和服務等獎勵。（編輯：林淑媛）1130326