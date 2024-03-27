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中租控股去年每股賺15.15元 擬配發股利6.7元

2024/3/27 17:26
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（中央社記者潘智義台北27日電）中租控股今天董事會通過，配發每股新台幣6.7元股利，其中現金股利6.5元，及股票股利0.2元。另外，甲種特別股股利總金額為5.7億元，每股配發現金3.8元，並訂於5月22日召開股東會。

中租控股說明，考慮公司仍於成長的階段，股利發放率維持在40%左右，每年隨營運規劃微幅調整，以現金股息為主。中租控股於2023年，稅後淨利為250.34億元，每股盈餘為15.15元，總股利發放率為44.2%，高於2022年的發放率38.4%。

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中租控股指出，旗下於台灣與中國營運的公司，持續匯回股利，其中，設立於中國的仲利國際公司，於2023年股利匯回，創歷年新高；成立迄今累積匯回金額，約新台幣242億元股利，遠高於中租控股歷年增資的總金額，約133億元。

中租控股表示，仲利國際融資租賃公司，成立於2005年，運用當地金融機構提供資金來源，提供設備融資租賃業務，服務在地中小企業與台資企業，以滿足營運需求。（編輯：黃國倫）1130327

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