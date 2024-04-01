阜爾運通5月上市 盼提高公有停車場管理業務比重

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（中央社記者潘智義台北1日電）規劃5月掛牌上市的阜爾運通董事長楊文杰今天表示，盼提高公有停車場營運管理業務比重，以利發展租車、洗車、物流櫃等車後市場的利基。

楊文杰在媒體交流會指出，台北101、台北大巨蛋停車場都是阜爾運通負責營運，是台灣最大的停車場營運管理業者。

他說明，停車場營運管理占營收約9成，停車場計時、門禁、收費等設備約占1成；目前停車場營運管理以私人停車場為主，約占7成多，公有停車場僅占2成多，期盼拓展公有停車場業務，有效帶動整體停車場營運管理的規模。

他解釋，規模擴大有利於加強與3大租車業者合作；至於洗車、物流櫃業物，除策略聯盟外，不排除自己投資經營。

他強調，物流櫃是東南亞已有的商業模式，在停車場利用物流櫃收取貨物，取代物流業者另外找地點承租倉儲的情形。

阜爾運通總經理潘壕新表示，停車屬原始剛性需求，例如台中上下班時段停車格一位難求，原因是有些住彰化、南投外地的員工到台中上班，有車位需求。

潘壕新直言，信義區停車場有7至8成都是阜爾運通經營，因整體停車場案場不斷擴增，年底可望從現有的1072場增至1200個案場，停車格可望從現在的12萬多格，增至13萬5000個停車格。

另外，他看好人工智慧（AI）導入停車格管理，未來7至10年地方政府公有停車格的人工開單，將逐步走入歷史。

阜爾運通成立於2001年，成立初期主要業務為停車管理系統相關設備銷售，銷售對象為停車管理業者，後來進入停車管理市場；阜爾運通主要分為系統設備事業、停車管理事業「城市車旅CITY PARKING」兩大事業體，2023年停管業務營收占比90.9%，為主要營運成長動能。

阜爾運通說明，停車場建置與設備銷售營收占比約6.4%，營收占比不大，卻是重要核心競爭力；「城市車旅CITY PARKING」截至今年2月停車場數為1072場，管理逾12萬格車位，為目前全台最大停車場管理業者。

根據交通部統計，2019至2023年全台灣小型車停車位數以年複合成長率為3.41%，持續穩定成長；2023年全台灣小型車停車位總數達到611萬2995格，小型車登記總數為733萬5792輛，推估公眾車位占整體車輛比例（供需比）約83.33%，整體市場尚未飽和。

此外，各縣市政府委外經營停車場、智慧路邊收費也持續提高預算施行，阜爾運通為目前全台智慧路邊開單收費系統設備主要供應商。

阜爾運通持續藉由旗下停車場發展異業聯盟，提高場域附加價值。目前不僅與和運租車合作，提供旗下品牌iRent停車位置，阜爾運通也開始導入充電樁，預計將停車及電費繳納進行整合，吸引電動車主前來使用。

阜爾運通也計劃複製台灣成功經驗，開拓東南亞市場。泰國市場於2012年已開始導入銷售停車管理設備，目前為泰國前3大停管設備商。

阜爾運通統計，2023年營收新台42.7億元，毛利率24.1%，營益率17.6%，淨利率12.8%、每股盈餘9.11元，較2022年5.53元大幅成長；若排除疫情期間，每年營收成長率皆為20%左右。（編輯：張良知）1130401