邁向淨零碳排 園管局攜手資策會助攻傳產低碳轉型

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（中央社記者劉千綾台北1日電）綠色浪潮襲來，產業轉型攸關競爭力，經濟部產業園區管理局表示，與財團法人資訊工業策進會共同協助企業，其中漢門科技開發綠色供應鏈數位韌性平台，透過雲端技術整合與管理，協助600多家螺絲產業低碳轉型。

經濟部園管局今天透過新聞稿表示，因應數位轉型浪潮，攜手資策會，為區內製造業技術規劃轉型路徑，每年協助至少10家企業。

園管局以漢門科技為例說明，漢門科技於高雄軟體園區開發出「綠色供應鏈數位韌性平台」，助攻高雄600多家螺絲產業低碳轉型，提供創新模範。

漢門科技藉由此平台，直接從協力廠的機器蒐集生產數據，並通過雲端技術實現數據的整合與管理，大大降低了中小型螺絲業者的成本負擔，同時也實現了產品生產歷程與碳排放量的即時呈現。

園管局表示，此平台的創新模式不僅推動了螺絲產業的低碳轉型，也為企業轉型過程注入了活水，帶動產業的永續發展。

園管局指出，藉由法人團隊的協助，漢門科技成功爭取數位服務創新補助計畫，實現產業轉型的同時也減輕了企業負擔。

漢門科技自2014年入駐高雄軟體園區以來，8年間資本額增加至1億元。漢門科技董事長林炳輝表示，園區已成為指標性產業聚落，期望透過集體的力量，與各產業共同奮鬥。

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為擴大數位科技產業聚落，園管局也積極推動高雄軟體園區二期開發與招商，希望將5G AIoT產業作為新的發展重點，以再次帶動新一波軟體與數位產業的發展機會。

園管局表示，長期以來與法人團隊合作，致力於協助進駐廠商與產官學界鏈結，推升企業轉型升級，對於企業營運中遇到的技術、人才或商機拓展等需求，將提供關鍵協助，共同實現永續發展的目標。（編輯：楊凱翔）1130401