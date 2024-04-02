虎航票價微降仍保持高檔 今年營收再拚新高

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（中央社記者江明晏台北2日電）受惠旅運需求大爆發，台灣虎航去年營收、獲利創新高，虎航認為，今年亞太地區客運票價持續高檔，全年票價雖比2023年微幅下降，但在班次數增加之下，虎航營收還是會持續成長，力拚續創新高。

台灣虎航今天舉行法人說明會，由財務長徐心怡說明2023年財報與今年展望。

虎航今年剛好適逢開航10週年，去年8月15日在創新板上市，徐心怡指出，虎航將會在今年滿一年時提出申請，預估在11月、12月左右將轉板上市，屆時集團持股不能超過70%，目前華航和華信大約在79%以內，預估會釋股3.7萬張，並因新股上市現金增資約1萬張。

台灣虎航是國內唯一定位低成本的航空公司，機隊只有空中巴士A320單一機種，且只有經濟艙的單一艙等，在機隊管理維修和機組人員訓練、派遣上，都比較容易達到經濟規模，提升營運效益。

虎航說明，2021年以前，共有11架飛機，其中10架為租賃，2019年董事會通過「8租7購」的機隊擴充計畫，合計共15架，並陸續汰換現有11架，最終會維持15架規模的機隊，2027年將全數汰換完畢，機隊平均年齡從5.8年降至3.5年。

回顧2023年財報，虎航營收獲利創歷史新高，全年營收新台幣124.68億元，年增848.29%，營業毛利34.37億元，營業利益23.68億元，稅後純益18.26億元，每股盈餘4.27元。

不只較去年轉虧為盈，徐心怡指出，虎航「2023年稅後淨利也比2019年增加10億元左右」，2023年比起2019年，成交單數雖減少20%，但載客率提升2.03個百分點，油價漲幅將近37%，匯兌成本增加1%，加上通膨等因素，成本一共增加40%，但為何獲利還能成長，主要來自票價高漲，漲幅高達61%。

虎航2023年毛利率28%、營益率19%、純益率15%，都高於台灣其他3家國籍航空公司。

展望2024年，虎航預估全年機隊規模為15架，1、2月航班次數增加60%，全年漲幅預估46%，飛機時數和使用率也持續增加，有望朝2019年的水準前進。

具體觀察1、2月營收趨勢，徐心怡指出，雖然票價微幅下降約10%，但由於供給數、班次數增加，旅客人數增加87%，整體營收還增加約69%，預估全年票價雖比2023年微幅下降，但班次數增加之下，整體營收還是會持續成長。

以前2月營收占比分析，其中96%為客運營收，票價收入占79.9%，附加費20%；東北亞地區占90%，日本占比80%。

預估今年整體市場走勢，虎航看好，客運強勁復甦，亞太地區客運票價還是會持續高檔，「沒有2023年那麼高，但還是比2019年高」，以台灣而言，兩岸關係目前還是沒有開放，相關航班復甦進度暫時維持觀望，日本市場因為地勤代理人力問題緩解，有助於航班恢復；全球國際航空客運預期2024年恢復疫情前水準，亞太和台灣則預期在2025年恢復。

航線方面，虎航目前共有29個航點和36條航線，今年虎航將持續優化航網，預計新增航點包括日本地區的福島、鳥取、靜岡、島根、大分、宮崎，東南亞將新增越南海防、吳哥窟；兩岸關係紓緩後，將有望新增香港、廈門、福州、無錫、天津、張家界等航點。

虎航指出，若完全發揮運能，虎航共15架飛機、飛行11個小時，最多可飛到2000多個航班，疫情期間引進4架飛機，因為人力短缺，目前只能恢復到12架，2023年未達疫情前運能，未來還有很大成長空間。

股利政策方面，虎航指出，仍有2.6億元待彌補虧損空間，完成後會依規定發放股息。（編輯：楊凱翔）1130402