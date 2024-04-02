上櫃公司112年財報 近4成獲利成長逾7成賺錢

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（中央社記者何秀玲台北2日電）櫃買中心統計，應公告申報112年度財報公司計820家，除牧東未完成公告申報外，其餘819家已完成，營收約新台幣2兆5545億元，年減6.18%；稅前淨利2656億元，年減20.93%，有約近40%公司獲利成長，約72%公司有獲利。

櫃買中心表示，雖整體公司營運衰退，仍有308家公司獲利較111年度成長，約占上櫃公司的38%，獲利成長金額前3大產業分別為建材營造、金融業及觀光餐旅。

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櫃買中心指出，整體獲利上櫃公司共計592家，約占上櫃公司72%，在每股盈餘（EPS）方面，EPS超過10元公司共51家，5元以上未達10元公司106家，2元以上未達5元公司計181家，顯示仍有許多基本面穩健公司值得關注。

另外，櫃買中心也統計，最近一年（112年4月1日至113年3月31日）上櫃公司執行買回庫藏股者計有11件（11家公司），已屆滿期限或執行完畢或終止執行件數計有9件；期間買回庫藏股執行率達100%者2件，執行率低於50%者3件。（編輯：楊蘭軒）1130402