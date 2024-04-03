廣積越南新廠動土 估2025年首季完工

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（中央社記者吳家豪台北3日電）工業電腦廠廣積位於越南永福省的新廠區日前開工動土，可建置6條SMT（表面黏著技術）和DIP組裝線，以及10條系統組裝線；建置完成後，可為廣積貢獻每月6萬片的PCBA電路板組裝和每月3萬台的系統組裝產能，以滿足不斷成長的產品製造需求。

廣積今天發布新聞稿說明，越南廠區預計於2025年第1季竣工，屆時將可提供5455坪（1萬8033平方公尺）的製造空間，加上在台灣現有的3個製造廠區，廣積總製造面積將達到1萬3831坪（4萬5708平方公尺）。

廣積董事長林秋旭表示，這是廣積在台灣以外的第一家工廠，可滿足客戶未來所需的產能布局。

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林秋旭說，隨著AI（人工智慧）革命性的快速成長，AIoT（人工智慧物聯網）設備與邊緣運算的結合日益普及，為邊緣人工智慧（Edge AI）釋放前所未有的發展潛力與商機。廣積致力於打造符合當今人工智慧時代的邊緣AI運算平台，以滿足客戶需求，越南新廠將成為廣積在此領域的一大助力。

廣積主要產品包括工業電腦主機板、嵌入式系統、觸控電腦、數位看板播放系統及網路通訊產品，可應用於AIoT邊緣運算、工業自動化、智慧零售、交通、醫療及網路通訊等領域。（編輯：楊凱翔）1130403