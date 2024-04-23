宏碁攜手塑膠銀行 承諾收集至少50噸塑料廢棄物

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北23日電）宏碁落實ESG，宣布攜手加拿大社會企業塑膠銀行（Plastic Bank），承諾2024年要從環境中回收與收集至少50噸塑料廢棄物。

宏碁主管介紹，塑膠銀行為加拿大的社會企業，致力透過建立回收生態系統，解決日益嚴重的塑膠污染問題，並為脆弱的沿海地區創造生計機會。

此次宏碁與塑膠銀行攜手的影響力合作計畫（Impact Program Partnership），目標於2024年透過東南亞的回收者，收集50噸海廢塑料，希望藉此避免250萬個塑膠瓶進入海洋，從源頭解決塑膠污染問題。

另外回收者收集的塑膠廢棄物，可將其帶到塑膠銀行分部，以當地市場價格換取額外的收入，或餐券、健康保險等社會福利獎勵。藉此支援發展中地區居民，可透過收集及交易塑膠作為收入，或換取商品和服務，以支持他們的生活。

宏碁與塑膠銀行的合作，符合聯合國永續發展目標（SDGs），涵蓋SDG 1（消除貧窮）、SDG 8（體面工作與經濟成長）、SDG 12（永續的消費與生產模式）、SDG 14（保育海洋與海洋資源）和SDG17（促進目標實現之全球夥伴關係）。

宏碁致力投入ESG，除了外部的合作計畫，並且融入本業，目標2025年其生產銷售的電腦及顯示器，要使用20%至30%的消費後回收（PCR）塑料。去年12月，宏碁推出首款碳中和電腦Aspire Vero 16，強化對實現碳中和的目標。（編輯：張均懋）1130423