國喬總經理曾嘉雄兼永續長 2030年減碳排放45%

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（中央社記者潘智義台北25日電）國喬石化今天董事會通過設置永續長，由總經理曾嘉雄兼任，以深化國喬石化的永續發展策略目標。

國喬石化總經理暨首任永續長曾嘉雄宣布，國喬永續轉型2大重點，一是以2015年為基準年，設定2030年減少碳排放量45%，努力朝向2050年淨零碳排的願景邁進。

曾嘉雄說，二是以高值化研發結合ESG（環境保護、社會責任、公司治理），以技術創新驅動綠色供應鏈，透過低碳產品、再生材料開發及氫能發展，提升產業綠色競爭力，國喬會致力在企業成長及永續發展間取得平衡。

曾嘉雄強調，減碳及淨零碳排是石化產業、也是全球最重要的未來趨勢，其中涉及選擇能源使用的種類、塑料回收再利用及新技術開發等。

他指出，石化產業是台灣經濟發展的重要支柱，支持著半導體業、電動車、綠能光電、生技醫材等產業供應鏈，但也是當前能源使用、碳排放的主要產業之一，永續發展和環境保護是企業無法迴避的責任。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1130425