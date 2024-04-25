更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
淨零碳排
永續台灣
新聞專題
永續台灣
首頁 / 產經

國喬總經理曾嘉雄兼永續長 2030年減碳排放45%

2024/4/25 22:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北25日電）國喬石化今天董事會通過設置永續長，由總經理曾嘉雄兼任，以深化國喬石化的永續發展策略目標。

國喬石化總經理暨首任永續長曾嘉雄宣布，國喬永續轉型2大重點，一是以2015年為基準年，設定2030年減少碳排放量45%，努力朝向2050年淨零碳排的願景邁進。

曾嘉雄說，二是以高值化研發結合ESG（環境保護、社會責任、公司治理），以技術創新驅動綠色供應鏈，透過低碳產品、再生材料開發及氫能發展，提升產業綠色競爭力，國喬會致力在企業成長及永續發展間取得平衡。

曾嘉雄強調，減碳及淨零碳排是石化產業、也是全球最重要的未來趨勢，其中涉及選擇能源使用的種類、塑料回收再利用及新技術開發等。

他指出，石化產業是台灣經濟發展的重要支柱，支持著半導體業、電動車、綠能光電、生技醫材等產業供應鏈，但也是當前能源使用、碳排放的主要產業之一，永續發展和環境保護是企業無法迴避的責任。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1130425

永續台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.72