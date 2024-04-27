賴清德產業之旅 期勉中鋼成為淨零轉型領頭羊

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）準總統賴清德上任前啟動產業之旅，27日拜訪列車開到中鋼，他特別關注2050淨零轉型議題，表示中鋼是業界領頭羊，期勉中鋼的碳排必須符合國際要求，帶領相關產業更加精進。

賴清德今天在經濟部部長王美花、高雄市長陳其邁的陪同下，前往中鋼視察，由中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫欽、執行副總經理黃建智，以及中鋼企業工會理事長陳春生共同接待。

王錫欽在簡報中說明中鋼面對碳中和艱鉅的挑戰，未來將結盟策略夥伴，推動跨公司、跨產業、跨國際合作，創造新商機。

中鋼積極推動「高值化精緻鋼廠」、「發展綠能產業」兩大主軸，以及數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型等3大轉型工作，未來不再追求量大，而是致力精進冶煉技術及智慧製造，提升鋼材品質與價值。同時中鋼持續發展低碳技術，深化AI於各生產製程環節應用，朝2050碳中和各階段減碳目標務實推進。

賴清德表示，中鋼是業界領頭羊，帶動許多下游產業，讓鋼鐵業產值超過1兆元，廠商逾7千家，從業人員超過10萬人，可以看出中鋼對台灣產業的重要性，不僅奠定台灣工業及經濟發展基礎，更讓世界看見台灣工業的堅韌實力。

賴清德進一步表示，今天來到中鋼，另一重點就是關心中鋼如何面臨淨零轉型。他強調，「我們必須善盡地球村責任，如果不減碳，台灣產品恐難在國際市場上持續行銷」。他表示520上任後會與大家共同研商，讓中鋼的碳排符合國際要求，帶領相關產業更加精進。

賴清德也指出，碳費課徵要有配套措施，一方面讓中鋼可以承受得住，讓企業得以永續發展，另方面公司的生產製造也要不斷精簡、改進流程。兩者必須雙管齊下。（編輯：翟思嘉）1130427