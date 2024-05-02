中鋼開發耐磨鋼板產品 降低設備消耗與碳足跡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北2日電）中鋼公司今天表示，台灣產業所需的耐磨鋼板過去仰賴國外進口，中鋼針對國內產業需求，積極研發耐磨鋼板產品，近期已陸續成功開發兼具高強度與高低溫韌性的產品。

中鋼透過新聞稿說明，因應全球減碳浪潮，各國產業將延長設備使用壽命視為重要的減碳策略。耐磨鋼板憑藉卓越的耐磨性和韌性，能大幅延長怪手推土機的鏟斗及履帶、砂石車傾卸車斗以及抓斗等大型機具的使用壽命，有效降低設備消耗與碳足跡。

中鋼指出，台灣產業所需的耐磨鋼板過去仰賴國外進口，中鋼不僅建立國產耐磨鋼板供應能力，協助國內業者擺脫進口材料依賴，更進一步成功拓展至加拿大及日本等海外市場。

中鋼解釋，過去為台北101大樓開發的結構用鋼屬於60公斤等級，即每平方毫米鋼板可承受60公斤力不至斷裂，而耐磨鋼板的強度約達120至190公斤等級，為一般結構用鋼的2至3倍，以對抗大面積磨損應用。

另外，為避免耐磨鋼板材質過於硬脆，導致受撞擊產生破裂，加上產製機具常用於寒帶地區，耐磨鋼板也需兼具良好低溫韌性，才能大幅延長怪手推土機的鏟斗及履帶、砂石車傾卸車斗、水泥預拌車攪拌筒以及抓斗等大型機具的使用壽命。

中鋼進一步說明，國外先進鋼廠主要利用離線淬火及回火方式生產耐磨鋼板，透過熱處理溫度調節控制鋼材晶粒，再經高速冷卻產生堅硬細緻的麻田散鐵組織，但此生產方式成本較高，且排碳量也高。（編輯：楊蘭軒）1130502