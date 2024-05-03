睿禾控股參與澳洲合作計畫 投入綠氫開發

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（中央社記者張建中新竹3日電）睿禾控股今天宣布，參與澳洲綠氫大型專案H2U合作計畫，將利用澳洲便宜的綠電與土地，提供具價格競爭力的綠氫，並轉化合成為綠氨，透過海運運輸至台灣，投入綠氫開發。

睿禾控股表示，H2U計畫第一期預計年產100萬噸的綠氨，2028年完成工程並開始投產；2032年將達到年產400萬噸綠氨。

睿禾控股為能源整合服務商，過去10年協助客戶建置350MW太陽能電廠，2024年新增2億度綠電，透過子公司瓦特先生展開售電業務。

睿禾控股今天發布新聞稿指出，5月2日於昆士蘭議會廳，在台灣駐澳大利亞代表徐佑典的見證下，簽約參與澳洲H2U合作計畫，未來將提供綠電電解產氫的電力調度服務。

睿禾控股表示，共同參與計畫廠商包括日本三菱重工、韓國東西電力、澳洲皇家孚寶及奧瑞康公司等，未來將協助睿禾控股規劃運輸、儲存與發電的基礎設施設計、發包與維運。（編輯：張良知）1130503