PCB產業拚淨零 TPCA減碳指引出爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北13日電）台灣電路板協會（TPCA）今天宣布，「PCB廠務設施與製程設備節能減碳指引」於5月出爐，並將於6月6日舉辦「PCB高階低碳論壇」，依據碳排熱點的廠務與設備，建議分為前、中、後三個時期依階段執行。

TPCA成立永續發展委員會，並已於2023年3月發布「台灣PCB產業低碳轉型策略」，提出低碳轉型的三大策略，包括自主節能、再生能源、及負碳/碳交易，目標為2050年達到PCB產業的淨零排放。三大轉型策略中，尤以綠電採購為重中之重，輔以合法之碳權配置，並搭配自主節能才能達到企業減碳目標。

TPCA在低碳轉型策略報告書發布後，即展開10大行動方案，針對PCB的自主節能，依據碳排熱點的廠務與設備，進行節能減碳技術指引研究，建議分為前、中、後三個時期依階段執行。

TPCA今天透過新聞稿指出，前期要對工廠營運有充分的了解，像是盤點各類元件的效率，如馬達IE等級、數位化大型耗電設備數據、透明化生產排程資訊；中期可以成立專門小組，分析廠內資料，以捉大放小的原則，評估每項低碳手法性質，如技術難易度、製程影響性、工程時間、節能效益等。

當到了執行後期，TPCA指出，除了評核低碳改善是否穩定進行外，更可透過定期檢討會議，檢視前期所定下的量化目標是否與結果吻合，若吻合，可評估是否延伸至其他設施或廠區，若不吻合，則檢討哪個環節未執行到位或是預測失真，藉由「計畫、執行、檢查、行動」（PDCA）方式達到改善的循環。

針對廠務設施及製程設備的節能低碳作為，TPCA舉例，常見的方式包括，定期維護保養設備與管線、汰換高效率設備或單元、資源再利用、低碳燃料使用、智慧化操控。

TPCA建議，企業可依廠內實際狀況，如客戶要求程度、經營財務、企業文化、工廠配置、製程特性等，導入適合自身企業的節能減碳項目，其所呈現的效果也會因條件的不同而有所差異，因此不可削足適履，除了自身的評估外，也須與相關業者共同探討，以尋求出務實的解決方案。（編輯：楊凱翔）1130513