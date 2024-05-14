和泰車台灣據點拚減碳 估2035年減量68%

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）和泰車積極布局淨零碳排，設定2035年台北、新北新莊、桃園楊梅、台中及高雄等據點，相關範疇一加上範疇二的營運排放，較2019基準年減量68%。和泰車表示，持續透過布建再生能源等措施，逐步推進碳排減量目標。

和泰車將於30日舉行股東會，在淨零碳排布局，和泰車在2023年年報中指出，作為日本豐田（Toyota）汽車台灣總代理，和泰車產品主要仰賴豐田汽車開發提供，豐田也針對車輛生命週期零排放，展開淨零行動，豐田也針對供應商、下游經銷商，開啟一系列的減碳倡議。

因應全球豐田2050淨零排放及6大環境挑戰目標，和泰車指出，依循日本母廠規劃，設定2035年台北總公司、新北新莊綜合園區、桃園楊梅物流中心、台中及高雄零件副倉庫，相關範疇一加上範疇二的營運排放，較2019基準年減量68%，並預估從2026年起，年減排目標將會顯著增加。

和泰車表示，持續透過大規模電氣化、提升營運效能、布建再生能源等措施，逐步推進碳排減量目標。

和泰車按照豐田亞太區碳中和目標，以2019年為基準年，每年碳排放減量累計3%（2021年減少6%、2022年減少9%，依此類推），預計至2025年，碳排可較2019基準年減量18%。

根據資料，2023年豐田經銷商全年R134A冷媒回收量21.82公噸，以全球暖化（GWP）為1530計算，約避免3萬3385噸二氧化碳（CO2）排放量。2023年年和泰車台北總公司、新莊和楊梅園區的CO2總排放量，設定CO2下降12%，達到減排目標。

日本豐田2050年環境6大挑戰願景目標，包括新車CO2零排放、車輛生命週期CO2零排放、工廠CO2零排放、最小量及改善用水、建立循環型社會與制度、以及建立與自然和諧相處的未來社會。（編輯：楊凱翔）1130514