營建業因應淨零碳排 中市不動產公會23日辦系列講座

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）為邁向2050淨零碳排目標努力，台中市不動產開發公會今天宣布，將集結產官學界於23日舉辦「2050建築淨零碳排暨永續經營系列講座」，讓營建業者提早因應。

立法院已通過「氣候變遷因應法」，台灣將更明確朝向2050淨零碳排目標前進，台中市不動產開發商業同業公會基於營建產業占整體碳排比重超過3成，將成為淨零成敗關鍵，必須引領會員成為營建業表率，並面對會員實際會遇見的困難，率先進行教育與引導。

不動產公會將於23日舉辦「2050建築淨零碳排暨永續經營系列講座」，台中市不動產開發商業同業公會教育推廣委員會主委謝麟兒表示，這次專題論壇集結營建業將面臨的「綠色碳排」相關資訊，提供會員詳細完整進修。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示，「淨零排碳」已經不再是口號，而是走到家門口的緊要關頭，公會預見未來產業需求，召集各領域已實際執行單位的專家，以循序漸進課程規劃這次論壇，提供會員公司明確應變方向。

林正雄認為，2050建築淨零碳排議題意義深遠，也是影響新世代建築的重要里程碑，這場講座將影響未來百年建築業走向，至於要如何在大型議題面前，全面性執行，他建議政府要用獎勵要代替處罰，執行起來才會事半功倍，且最重要的支持淨零的成本，不要影響房屋終端售價。（編輯：陳仁華）1130516