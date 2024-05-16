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經濟部通過允能243億元增資案 從事離岸風場建設

2024/5/16 17:36
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（中央社記者劉千綾台北16日電）經濟部投資審議會今天核准6件重大投資案件，其中2件僑外投資包括允能風力發電獲得7.3億歐元（約新台幣243億元）增資，經營雲林離岸風場等業務，以及艾睿電子獲新台幣69億元增資，從事經銷IC及電子零件產品。

僑外投資部分，英商YUNLIN MIDCO LIMITED以貸款投資方式，對允能風力發電股份有限公司增資7億33萬1819.43歐元（折合約新台幣242.9億元），用以支付雲林離岸風場設備和工程款等發電業經營業務。

英商COMPUTERLINKS（UK）LIMITED以新台幣69億1679萬9968元增資艾睿電子股份有限公司，主要業務為經銷IC及電子零件產品。

陸資投資部分，塞席爾商ASIA PLUS LIMITED以新台幣1億元增資合尊酒店股份有限公司，從事經營觀光旅館業、餐館業、會議服務業等業務。

對外投資部分則有2案，第1案為鴻海精密工業股份有限公司以9億3423萬3000美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，最終轉投資越南FOXCONN EV ENERGY & COMPONENT（VIETNAM）CO., LTD.、FOXCONN CIRCUIT PRECISION（VIETNAM）CO., LTD.等2家公司，分別從事多媒體智能裝置產銷、印刷電路板產銷業務。

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第2案為台北富邦商業銀行股份有限公司以1億7300萬美元投資越南TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD.-HO CHI MINH CITY BRANCH，從事經營銀行相關業務。

上市櫃公司對中國大陸投資專案審查案件，經濟部今天通過日月光半導體製造股份有限公司以7524萬美元，間接投資聯測優特半導體（東莞）有限公司，從事經營系統模組整合服務業務，主要提供印刷電路板組件，電腦、通信設備和其他電子設備製造。（編輯：翟思嘉）1130516

#經濟部
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