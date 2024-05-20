聚恆科技與台電簽署電能轉供合約 全面使用綠電

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（中央社記者張建中新竹20日電）太陽能廠聚恆科技今天宣布，與台電簽署電能轉供合約，將廠區太陽能發電供給全廠使用，實現全面使用綠色能源，降低41%的碳排放量。

聚恆指出，經盤查2022年間溫室氣體排放量為504噸。其中，使用台電電力產生的碳排放約209噸，占41%。

聚恆表示，透過與台電簽署電能轉供合約，將廠區內太陽能發電供給全廠使用，達成全面使用綠色能源的初步目標。聚恆未來將啟動公務車替換計畫，將燃油車全部轉換為電動車，預計在2028年實現全面碳中和。

聚恆指出，位於台南市的總部是綠建築，結合太陽光電與廠辦，設計2樓的空中花園綠化環境、建築高度採光，挑高的光電屋頂吸收熱能並達到遮陽效果，且室內環境空氣流通，大廳與公共廊道皆未設置空調設施，整年能夠維持在舒適的27度以下，有助減碳快速順利。（編輯：楊凱翔）1130520