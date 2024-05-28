淨零轉型 國發會主委劉鏡清：最期待中研院藍綠氫技術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北28日電）總統賴清德就職演說宣示將推動二次能源轉型，國發會主委劉鏡清今天表示，台灣淨零轉型的過程中，他最看好、期待的是綠氫，現在中研院已經有新技術可將天然氣轉成藍綠氫，預計6月6日會再與中研院詳談計畫細節。

劉鏡清表示，2050淨零排放的路徑一定是滾動調整。至於對核能的看法，他與和碩董事長童子賢、經濟部長郭智輝都是理性出發、從產業角度思考；對他而言，最優先關注議題是電夠不夠，第二是低碳的電夠不夠、如何減碳，第三才是淨零。

劉鏡清表示，核能本身是低碳能源，會不會變成綠能，端看有無良好儲存，而他最看好是 綠氫 綠氫、藍氫、灰氫 Green Hydrogen、Blue Hydrogen、Gray Hydrogen。 「綠氫」：透過再生能源電力來電解製造而成。在製程過程中幾乎零碳，但成本也較高。

「藍氫」：利用碳捕捉技術將製作氫氣中所排放的二氧化碳回收並封存的氫氣。

「灰氫」：透過化石燃料所產生的氫氣。 看更多 關閉 。

劉鏡清表示，現在較多的是灰氫、藍氫，不過中研院已經有新技術，可以把天然氣轉成藍綠氫，如果成功的話，應可進入商轉，預估成本跟現在綠電差不多；根據中研院院長廖俊智說法，實驗室出來的效果非常好，「現在就等實驗結果」。

劉鏡清預計6月6日要再與中研院談一次細節，他說，如果此計畫成功會不得了，因為是台灣的技術，長期來看，期待3、5年後的藍綠氫商轉發展機會。

中研院的「 去碳燃氫 去碳燃氫小百科 將天然氣以高溫裂解為氫氣與固態碳（碳黑），此技術過去多用於工業碳原料產製，近年德、美、澳等國試驗將其作為產氫來源之一，用於發電領域。





去碳燃氫產製的氫氣可做為發電及工業使用，碳黑可用於精密、高產值化工業生產原物料。





此技術相較既有天然氣蒸汽重組技術，產氫過程所需能量減少近40%，且不會產生二氧化碳。





去碳燃氫發電技術具5大優勢：使用較低能量、避免氫氣運輸及儲存問題、逐步創造低碳電力、放大零碳電力、提供備用能源及工業材料。



資料來源：經濟部、中研院 看更多 關閉 」技術將天然氣裂解為固態碳及氫氣，再燃燒氫氣發電，可以視為一種「藍綠氫」。

對於核能議題，他說，能源政策由經濟部主導，核能牽涉很多法令問題，須待立法院決議，行政部門將依法做該做的事情。

劉鏡清說，「核能如果朝野有共識，我本身沒有排斥」，但政府還是會努力減碳，藍綠氫發展是一塊，另一部分考慮廠商有外銷需求，綠電憑證要更積極。

但他也對能源議題提出兩大不確定性，一是地球暖化帶來的變數，二是人工智慧（AI）商機爆發，可能增加至少30%電力，甚至會更高。（編輯：翟思嘉）1130528